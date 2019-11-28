В Светловодске подключили к теплу уже 210 домов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Светловодске Кировоградской области, где возникли проблемы с отоплением, уже подключили к теплоснабжению 210 жилых домов. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Кировоградской области.
"По состоянию на 12:00 работают все котельные, 246 жилых домов они обслуживают. 210 жилых домов обеспечено теплоснабжением. Для восстановительных работ привлечены семь ремонтных бригад коммунальных предприятий от управления ГСЧС, 4 единицы техники и 15 человек из личного состава", - рассказали в пресс-службе.
Также в пресс-службе добавили, что подразделения управления для оказания помощи по откачке воды не привлекались. Всего с начала работ они привлекались 21 раз.
"В городе Светловодск функционируют сейчас четыре мобильных и два передвижных пункта обогрева. Оказана помощь по обогреву в течение 28 ноября четырем, а вообще за период работы наших пунктов 401 лицу. Вся эта ситуация находится на контроле управления ГСЧС Украины в Кировоградской области", - сообщили в пресс-службе.
По информации УНН, из 14 детских учебных заведений - 12 были обеспечены теплоснабжением, а в двух проводилось заполнение системы водой. Из девяти школ - в одной проводилось наполнение системы водой.
Напомним, 25 ноября стало известно, что в Кировоградской области из-за прорыва трубопровода без отопления остались жилые дома и детсады.