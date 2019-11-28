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У Світловодську підключили до тепла вже 210 будинків

У Світловодську підключили до тепла вже 210 будинків

Київ • УНН

 • 16093 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Світловодську Кіровоградської області, де виникли проблеми з опаленням, вже підключили до теплопостачання 210 житлових будинки. Про це кореспонденту УНН повідомили в пресслужбі ДСНС України в Кіровоградській області.

"Станом на 12 годину працюють всі котельні, 246 житлових будинків вони обслуговують. 210 житлових будинків забезпечено теплопостачанням. Для відновлювальних робіт залучено сім ремонтних бригад комунальних підприємств від управління ДСНС, 4 одиниці техніки і 15 осіб з особового складу", - розповіли в пресслужбі.

Також у пресслужбі додали, що підрозділи управління для надання допомоги з відкачування води не залучалися. Всього від початку робіт вони залучались 21 раз.

"У місті Світловодськ функціонують зараз чотири мобільних і два пересувних пункти обігріву. Надано допомогу з обігріву протягом 28 листопада чотирьом особам, а взагалі за період роботи наших пунктів 401 особі. Вся ця ситуація перебуває на контролі управління ДСНС України в Кіровоградські області", - повідомили у пресслужбі.

За інформацією УНН, з 14 дитячих навчальних закладів - 12 були забезпечені теплопостачанням, а у двох проводилося заповнення системи водою. З дев’яти шкіл - в одній проводилось наповнення системи водою.

Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що на Кіровоградщині через прорив трубопроводу без опалення залишились житлові будинки та дитсадки.

Українські Національні Новини

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