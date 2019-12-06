В Светловодске до сих пор не ликвидировали локальные порывы теплосети
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Светловодске до сих пор не решена проблема с теплоснабжением, продолжаются работы по ликвидации локальных порывов теплосети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области.
"По состоянию на 9:00 6 декабря ремонтные бригады коммунальных предприятий Светловодска продолжают работы по ликвидации локальных порывов теплосети", - говорится в сообщении.
Также указано, что за прошедшие сутки бойцы ГСЧС области 1 раз привлекались для оказания помощи по откачке воды с места порыва трубопровода. Всего с начала ЧС откачано 546 куб. м воды.
Отмечается, что продолжают в круглосуточном режиме работать 4 мобильных и 2 передвижных пункта обогрева, где получили возможность согреться и выпить горячего чая все желающие. Уже 1134 жителя Светловодска воспользовались гостеприимством спасателей.
Как ранее сообщал УНН, в ближайшее время чрезвычайная ситуация в Светловодске снята не будет. Так, в школах Светловодска до сих пор холодные батареи.
Напомним, 25 ноября стало известно, что в Светловодске из-за порывов трубопровода без отопления остались жилые дома и детсады.
По факту срыва отопительного сезона в Светловодске открыли уголовное производство.