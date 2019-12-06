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В Светловодске до сих пор не ликвидировали локальные порывы теплосети

В Светловодске до сих пор не ликвидировали локальные порывы теплосети

Киев  •  УНН

 • 11710 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Светловодске до сих пор не решена проблема с теплоснабжением, продолжаются работы по ликвидации локальных порывов теплосети. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Кировоградской области.

"По состоянию на 9:00 6 декабря ремонтные бригады коммунальных предприятий Светловодска продолжают работы по ликвидации локальных порывов теплосети", - говорится в сообщении.

Также указано, что за прошедшие сутки бойцы ГСЧС области 1 раз привлекались для оказания помощи по откачке воды с места порыва трубопровода. Всего с начала ЧС откачано 546 куб. м воды.

Отмечается, что продолжают в круглосуточном режиме работать 4 мобильных и 2 передвижных пункта обогрева, где получили возможность согреться и выпить горячего чая все желающие. Уже 1134 жителя Светловодска воспользовались гостеприимством спасателей.

Как ранее сообщал УНН, в ближайшее время чрезвычайная ситуация в Светловодске снята не будет. Так, в школах Светловодска до сих пор холодные батареи.

Напомним, 25 ноября стало известно, что в Светловодске из-за порывов трубопровода без отопления остались жилые дома и детсады.

По факту срыва отопительного сезона в Светловодске открыли уголовное производство.

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