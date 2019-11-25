На Кіровоградщині через пориви трубопроводу без опалення залишися житлові будинки та дитсадки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У місті Світловодськ на Кіровоградщині через пориви трубопроводу на сьогоднішній день без тепла залишилися 111 житлових будинків та 2 дитсадки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Кіровоградській області.
Так, 24 листопада було виявлено 13 місць поривів трубопроводу внутрішньобудинкових та міжбудинкових мереж централізованого теплопостачання. Порушені нормальні умови проживання майже 13 тисяч жителів.
Подію, що сталася на території міста Світловодська, попередньо класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня відповідно до Державного класифікатора надзвичайних ситуацій.
"Станом на 07:00 25 листопада працюють всі котельні СП ТОВ "Світловодськпобут", які обслуговують 246 житлових будинки та 25 закладів освіти. 135 житлових будинків та 23 заклади освіти забезпечено теплопостачанням; 111 житлових будинків та 2 дошкільні навчальні заклади не забезпечено у зв’язку з поривами на мережах", - сказано у повідомленні.
Для ліквідації поривів залучено 13 бригад різних підприємств.
Нагадаємо, до опалення під час нинішнього сезону повністю підключили 20 областей України.