У Світловодську досі не ліквідували локальні пориви тепломережі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Світловодську досі не вирішена проблема з теплопостачанням, адже тривають роботи з ліквідації локальних поривів тепломережі. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Кіровоградській області.
"Станом на 9:00 6 грудня ремонтні бригади комунальних підприємств Світловодська продовжують роботи з ліквідації локальних поривів тепломережі", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що протягом минулої доби бійці ДСНС області 1 раз залучались для надання допомоги з відкачки води з місця пориву трубопроводу. Загалом з початку НС відкачано 546 куб. м води.
Зазначається, що продовжують у цілодобовому режимі працювати 4 мобільних та 2 пересувних пункти обігріву, де отримали можливість зігрітись та випити гарячого чаю усі охочі. Наразі 1134 жителі Світловодська скористалися гостинністю рятувальників.
Як раніше повідомляв УНН, найближчим часом надзвичайна ситуація у Світловодську знята не буде. Так, у школах Світловодська досі холодні батареї.
Нагадаємо, 25 листопада стало відомо, що у Світловодську через пориви трубопроводу без опалення залишися житлові будинки та дитсадки.
За фактом зриву опалювального сезону у Світловодську відкрили кримінальне провадження.