За фактом зриву опалювального сезону у Світловодську відкрили кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Знам’янська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом зриву опалювального сезону 2019 -2020 років у Світловодську. Про це УНН поінформували в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 364-1 КК — зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки.
У межах досудового розслідування перевіряють причетність службових осіб спільного підприємства ТОВ “Світловодськпобут” до можливого привласнення коштів, отриманих від споживачів теплової енергії за надання відповідних послуг, які відповідно мали бути сплаченими газопостачальній компанії за використання природного газу (заборгованість підприємства становить понад 50 млн грн).
Крім того, службові особи здійснили неналежну підготовку до опалювального сезону котельного обладнання та теплопостачальних мереж, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам жителів територіальної громади Світловодська.
Також перевіряють причетність до вказаних протиправних дій посадових осіб органу місцевого самоврядування.
Триває слідство. Досудове розслідування здійснюють органи поліції.
Нагадаємо, у місті Світловодськ на Кіровоградщині через пориви трубопроводу на 25 листопада без тепла залишилися 111 житлових будинків та 2 дитсадки.