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В мире появился второй человек, который излечился от ВИЧ

В мире появился второй человек, который излечился от ВИЧ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. ВИЧ-положительный британец из Лондона, возможно, стал вторым человеком, когда-либо излечившимся от вируса после пересадки стволовых клеток, что вселяет надежду миллионам людей, пострадавших от болезни во всем мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

По словам врачей, в Лондоне ВИЧ-позитивный мужчина излечился от вируса после пересадки стволовых клеток, что является вторым успехом, включая "берлинского пациента".

Первый случай излечения – это терапия американца Тимоти Рэя Брауна, который лечился в Берлине. Ему тоже делали пересадку стволовых клеток 12 лет назад.

До сих пор Браун - единственный человек, который, как считается, был излечен от ВИЧ-инфекции, вируса, вызывающего СПИД.

Такие пересадки опасны и потерпели неудачу у других пациентов. Также нецелесообразно пытаться вылечить таким же образом уже зараженных миллионы людей.

Случай в Лондоне был опубликован 4 марта в журнале Nature и будет представлен на конференции по ВИЧ в Сиэтле, США.

Имя пациента не указывается. У него был диагностирован ВИЧ в 2003 году, и он начал принимать лекарства для борьбы с инфекцией в 2012 году. Неясно, почему он так долго ждал. В том же году он заболел лимфомой Ходжкина и согласился на пересадку стволовых клеток для лечения рака в 2016 году.

Врачи полагали, что при правильном выборе донора лондонский пациент может получить бонус помимо лечения рака: возможное излечение от ВИЧ.

Врачи нашли донора с мутацией гена, которая придает естественную устойчивость к ВИЧ. Приблизительно 1% людей, происходящих из северных европейцев и которые унаследовали мутацию от обоих родителей, имеют иммунитет к большинству видов ВИЧ. У донора была эта двойная копия мутации.

Это было "невероятное событие", сказал ведущий исследователь Равиндра Гупта из Университетского колледжа Лондона. "Вот почему это не наблюдается чаще".

Пересадка изменила иммунную систему лондонского пациента, дав ему мутацию донора и устойчивость к ВИЧ.

Пациент добровольно прекратил принимать лекарства от ВИЧ, чтобы посмотреть, вернется ли вирус.

Как правило, пациенты с ВИЧ принимают таблетки ежедневно всю жизнь, чтобы подавить вирус. Когда прием лекарств прекращается, вирус возвращается обычно через две-три недели.

Этого не случилось с лондонским пациентом. По-прежнему нет никаких следов вируса после 18 месяцев прекращения приема лекарств.

Пересадка стволовых клеток обычно представляет собой жесткие процедуры, которые начинаются с лучевой или химиотерапии, чтобы повредить существующую иммунную систему организма и освободить место для новой. Есть и осложнения. Браун должен был сделать вторую пересадку стволовых клеток, когда вернулся лейкоз.

По сравнению с Брауном, у лондонского пациента была менее карательная форма химиотерапии, чтобы подготовиться к пересадке, у него не было радиации, и у него была только легкая реакция на пересадку.

Доктор Геро Хаттер, немецкий врач, который лечил Брауна, назвал новый случай "отличной новостью" и "еще одним частичкой в головоломке лечения ВИЧ".

Напомним, более 140 тыс. человек в Украине на конец 2018 года находились под наблюдением с диагнозом ВИЧ-инфекция.

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