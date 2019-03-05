У світі з'явилася друга людина, яка вилікувалася від ВІЛ

За словами лікарів, в Лондоні ВІЛ-позитивний чоловік вилікувався від вірусу після пересадки стовбурових клітин, що є другим успіхом, включаючи "берлінського пацієнта".

Перший випадок лікування - це терапія американця Тімоті Рея Брауна, який лікувався в Берліні. Йому теж робили пересадку стовбурових клітин 12 років тому.

До сих пір Браун - єдина людина, яку, як вважається, було вилікувано від ВІЛ-інфекції, вірусу, що викликає СНІД.

Такі пересадки небезпечні і зазнали невдачі у інших пацієнтів. Також недоцільно намагатися вилікувати таким же чином вже заражених мільйони людей.

Випадок в Лондоні був опублікований 4 березня в журналі Nature і буде представлено на конференції з ВІЛ в Сіетлі, США.

Ім'я пацієнта не вказується. У нього був діагностований ВІЛ в 2003 році, і він почав приймати ліки для боротьби з інфекцією в 2012 році. Неясно, чому він так довго чекав. У тому ж році він захворів на лімфому Ходжкіна і погодився на пересадку стовбурових клітин для лікування раку в 2016 році.

Лікарі вважали, що при правильному виборі донора лондонський пацієнт може отримати бонус крім лікування раку: можливе позбавлення ВІЛ.

Лікарі знайшли донора з мутацією гена, яка надає природну стійкість до ВІЛ. Приблизно 1% людей, що походять з північних європейців і які успадкували мутацію від обох батьків, мають імунітет до більшості видів ВІЛ. У донора була ця подвійна копія мутації.

Це було "неймовірна подія", сказав провідний дослідник Равіндра Гупта з Університетського коледжу Лондона. "Ось чому це не спостерігається частіше".

Пересадка змінила імунну систему лондонського пацієнта, давши йому мутацію донора і стійкість до ВІЛ.

Пацієнт добровільно припинив приймати ліки від ВІЛ, щоб подивитися, чи повернеться вірус.

Як правило, пацієнти з ВІЛ приймають таблетки щодня все життя, щоб придушити вірус. Коли прийом ліків припиняється, вірус повертається зазвичай через два-три тижні.

Цього не сталося з лондонським пацієнтом. Як і раніше немає ніяких слідів вірусу після 18 місяців припинення прийому ліків.

Пересадка стовбурових клітин зазвичай являє собою жорсткі процедури, які починаються з променевої або хіміотерапії, щоб пошкодити існуючу імунну систему організму і звільнити місце для нової. Є й ускладнення. Браун повинен був зробити другу пересадку стовбурових клітин, коли повернувся лейкоз.

У порівнянні з Брауном, у лондонського пацієнта була менш каральна форма хіміотерапії, щоб підготуватися до пересадки, у нього не було радіації, і у нього була тільки легка реакція на пересадку.

Доктор Геро Хаттер, німецький лікар, який лікував Брауна, назвав новий випадок "чудовою новиною" і "ще одною часткою в головоломці лікування ВІЛ".

Нагадаємо, понад 140 тисяч осіб в Україні на кінець 2018 року перебували під наглядом з діагнозом ВІЛ-інфекція.