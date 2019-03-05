У світі з'явилася друга людина, яка вилікувалася від ВІЛ

ukru
23 березня, 12:58 • 162265 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 414830 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 408955 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 395718 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 402025 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 297916 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 247151 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 480574 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 174978 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 412324 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
5.2 м/с
61 %
756 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

23 березня, 13:21 • 345731 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

23 березня, 13:47 • 329622 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

23 березня, 14:20 • 284091 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

23 березня, 15:51 • 221935 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

23 березня, 15:58 • 271046 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 399313 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 480575 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 412324 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 367253 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 316511 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 158340 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 155505 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 156554 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 151123 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 154862 перегляди
Актуальне
У світі з'явилася друга людина, яка вилікувалася від ВІЛ

У світі з'явилася друга людина, яка вилікувалася від ВІЛ

Київ • УНН

 • 45159 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. ВІЛ-позитивний британець з Лондона, можливо, став другою людиною, яка коли-небудь вилікувалася від вірусу після пересадки стовбурових клітин, що вселяє надію мільйонам людей, які постраждали від хвороби в усьому світі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

За словами лікарів, в Лондоні ВІЛ-позитивний чоловік вилікувався від вірусу після пересадки стовбурових клітин, що є другим успіхом, включаючи "берлінського пацієнта".

Перший випадок лікування - це терапія американця Тімоті Рея Брауна, який лікувався в Берліні. Йому теж робили пересадку стовбурових клітин 12 років тому.

До сих пір Браун - єдина людина, яку, як вважається, було вилікувано від ВІЛ-інфекції, вірусу, що викликає СНІД.

Такі пересадки небезпечні і зазнали невдачі у інших пацієнтів. Також недоцільно намагатися вилікувати таким же чином вже заражених мільйони людей.

Випадок в Лондоні був опублікований 4 березня в журналі Nature і буде представлено на конференції з ВІЛ в Сіетлі, США.

Ім'я пацієнта не вказується. У нього був діагностований ВІЛ в 2003 році, і він почав приймати ліки для боротьби з інфекцією в 2012 році. Неясно, чому він так довго чекав. У тому ж році він захворів на лімфому Ходжкіна і погодився на пересадку стовбурових клітин для лікування раку в 2016 році.

Лікарі вважали, що при правильному виборі донора лондонський пацієнт може отримати бонус крім лікування раку: можливе позбавлення ВІЛ.

Лікарі знайшли донора з мутацією гена, яка надає природну стійкість до ВІЛ. Приблизно 1% людей, що походять з північних європейців і які успадкували мутацію від обох батьків, мають імунітет до більшості видів ВІЛ. У донора була ця подвійна копія мутації.

Це було "неймовірна подія", сказав провідний дослідник Равіндра Гупта з Університетського коледжу Лондона. "Ось чому це не спостерігається частіше".

Пересадка змінила імунну систему лондонського пацієнта, давши йому мутацію донора і стійкість до ВІЛ.

Пацієнт добровільно припинив приймати ліки від ВІЛ, щоб подивитися, чи повернеться вірус.

Як правило, пацієнти з ВІЛ приймають таблетки щодня все життя, щоб придушити вірус. Коли прийом ліків припиняється, вірус повертається зазвичай через два-три тижні.

Цього не сталося з лондонським пацієнтом. Як і раніше немає ніяких слідів вірусу після 18 місяців припинення прийому ліків.

Пересадка стовбурових клітин зазвичай являє собою жорсткі процедури, які починаються з променевої або хіміотерапії, щоб пошкодити існуючу імунну систему організму і звільнити місце для нової. Є й ускладнення. Браун повинен був зробити другу пересадку стовбурових клітин, коли повернувся лейкоз.

У порівнянні з Брауном, у лондонського пацієнта була менш каральна форма хіміотерапії, щоб підготуватися до пересадки, у нього не було радіації, і у нього була тільки легка реакція на пересадку.

Доктор Геро Хаттер, німецький лікар, який лікував Брауна, назвав новий випадок "чудовою новиною" і "ще одною часткою в головоломці лікування ВІЛ".

Нагадаємо, понад 140 тисяч осіб в Україні на кінець 2018 року перебували під наглядом з діагнозом ВІЛ-інфекція.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,183.40
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,054.70
Ethereum
$1,994.98