В мире практически отсутствует большая демократия, которая не пострадала от влияния РФ - Климпуш-Цинцадзе

"И после многих лет российской гибридной войны, некоторые европейские страны все еще думают, что это - чужая борьба. Это не геополитическая борьба между крупными государствами. Это не ограничивается так называемым постсоветским пространством или Западными Балканами. Глобальная взаимосвязь создала целый ряд новых угроз, которые еще не вполне оценены и не вполне понятны. Россия бросила вызов и продолжает бросать вызов западным обществам. В мире практически отсутствует большая демократия, которая не пострадала от дезинформации и влияния России в последние годы. РФ вмешивается в выборы, финансирует радикальные силы, попыталась совершить государственный переворот в Черногории перед ее вступлением в НАТО, устраивает дезинформационные кампании, хакерские атаки и затрагивает общество через социальные сети. Все это свидетельствует о том, что все евроатлантическое сообщество уже атаковано пропагандой. Но не все хотят признать опасность или осознать серьезность угрозы", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

Напомним, в ЕС отметили важность противодействия российскому вмешательству, которое является "ожидаемым" во время следующих президентских выборов в Украине.