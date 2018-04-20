У світі практично відсутня велика демократія, яка б не постраждала від впливу РФ – Климпуш-Цинцадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У світі фактично відсутня велика демократія, яка б не постраждала від впливу Росії. Про це заявила Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе на конференції "Стратегічна співпраця у відповідь на гібридні загрози" Платформи НАТО-Україна з протидії гібридній війні, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
"І після багатьох років російської гібридної війни, деякі європейські країни все ще думають, що це – чужа боротьба. Це не геополітична боротьба між великими державами. Це не обмежується так званим пострадянським простором або Західними Балканами. Глобальний взаємозв'язок створив цілий ряд нових загроз, які ще не цілком оцінені та не повністю зрозумілі. Росія кинула виклик і продовжує кидати виклик західним суспільствам. У світі практично відсутня велика демократія, яка не постраждала від дезінформації та впливу Росії в останні роки. РФ втручається у вибори, фінансує радикальні сили, спробувала вчинити державний переворот у Чорногорії перед її вступом до НАТО, влаштовує дезінформаційні кампанії, хакерські атаки та впливає на суспільства через соціальні мережі. Усе це свідчить про те, що вся євроатлантична спільнота вже атакована пропагандою. Але не всі хочуть визнати небезпеку або усвідомити серйозність загрози", - заявила Климпуш-Цинцадзе.
Нагадаємо, в ЄС наголосили на важливості протидії російському втручанню, яке є "очікуваним" під час наступних президентських виборів в Україні.