В мире на COVID-19 заболело уже более 131,6 млн человек

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 131 696 594 человек, из них выздоровели 74 752 301 человек. Количество умерших возросло до 2 859 357.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (30 777 338), Бразилия (13 013 601), Индия (12 589 067), Франция (4 893 971), Россия (4 538 101), Великобритания (4 376 629), Италия (3 678 944) и Турция (3 529 601).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (555 403), Бразилии (332 752) и Мексике (204 147).

Общая ситуация в Украине

По данным университета, количество случаев COVID-19 в Украине — 1 807 327. Впрочем, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 755 888 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 34 587 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.