У світі на COVID-19 захворіло вже понад 131,6 млн осіб

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 131 696 594 людей, з них одужало 74 752 301 осіб. Кількість померлих зросла до 2 859 357.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (30 777 338), Бразилія (13 013 601), Індія (12 589 067), Франція (4 893 971), Росія (4 538 101), Велика Британія (4 376 629), Італія (3 678 944) та Туреччина (3 529 601).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (555 403), Бразилії (332 752) та Мексиці (204 147).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 807 327. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 755 888 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 34 587 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.