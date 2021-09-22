В мире коронавирусом заразились более 230 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. По состоянию на утро среды в мире на COVID-19 заболело уже более 230 300 000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 230,306,861 человек, из них выздоровели 207,029,533 человека. Количество умерших возросло до 4,722,646.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (43,242,302), Индия (33,530,077), Бразилия (21,247,667), Великобритания (7,496,543), Россия (7,313,851), Франция (6,964,699), Турция (6,904,285) и Иран (5,459,796).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (696,867), Бразилии (591,518) и Индии (445,801).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2355805 случаев коронавирусной болезни COVID-19 , из них 55 056 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.