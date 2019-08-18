В Свердловской области отключился энергоблок Белоярской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Энергоблок № 4 Белоярской атомной электростанции, расположенной в Свердловской области, остановлен утром 18 августа действием автоматической защиты, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Росэнергоатома”.
“Причиной отключения энергоблока послужило ложное срабатывание одной из защитных систем. Остановка энергоблока произведена по штатному алгоритму по нормальной схеме. После выяснения причин ложного срабатывания одной из защитных систем энергоблок вновь будет включен в сеть и возобновит работу”, — сообщается на сайте “Росэнергоатома”.
Третий энергоблок АЭС продолжает работу согласно графику нагрузок.
В ведомстве отметили, что радиационный фон в окрестностях Белоярской АЭС в связи с инцидентом не повышался и “находится на уровне естественного природного фона”.
Белоярская АЭС была введена в работу в апреле 1964 года. Два ее первых энергоблока с реакторами на тепловых нейтронах уже выработали ресурс и окончательно остановлены.
Как сообщал УНН, в июле энергоблок российской Белоярской АЭС также был отключен после срабатывания защитного механизма.