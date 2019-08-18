У Свердловській області відімкнувся енергоблок Білоярської АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Енергоблок № 4 Білоярської атомної електростанції, розташованої в Свердловській області, зупинений вранці 18 серпня дією автоматичного захисту, передає УНН з посиланням на пресслужбу “Росенергоатому”.
“Причиною вимкнення енергоблоку послужило помилкове спрацьовування однієї з захисних систем. Зупинка енергоблоку проведена за штатним алгоритмом за нормальною схемою. Після з’ясування причин помилкового спрацьовування однієї з захисних систем енергоблок знову буде включений в мережу і відновить роботу”, — повідомляється на сайті “Росенергоатому”.
Третій енергоблок АЕС продовжує роботу відповідно до графіка навантажень.
У відомстві зазначили, що радіаційний фон в околицях Білоярської АЕС в зв’язку з інцидентом не підвищувався і “знаходиться на рівні нормального природного фону”.
Білоярська АЕС була введена в роботу в квітні 1964 року. Два її перших енергоблоки з реакторами на теплових нейтронах вже виробили ресурс і остаточно зупинені.
Як повідомляв УНН, у липні енергоблок російської Білоярської АЕС також було відключено після спрацьовування захисного механізму.