В Сваляве горел детский центр социально-психологической реабилитации
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Во вторник в Сваляве произошел пожар в помещении центра социально-психологической реабилитации детей. Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает УНН.
"Вечером 11 августа произошел пожар на улице Верховинской в Сваляве. Огонь охватил одну из спальных комнат на втором этаже Закарпатского центра социально-психологической реабилитации детей. К счастью, в помещении никого не было, ведь дети только вышли на прогулку. Возгорание заметили случайные очевидцы, которые в 19:46 позвонили в Службу спасения", - информируют в пресс-службе.
Сообщается, что тушить пожар приехали два отделения 9-й государственной пожарно-спасательной части. Из-за сильного задымления пожарные включились в звено газодымозащитной службы, чтобы проверить, не остались ли дети в комнате. В 20:12 спасатели локализовали возгорание, не допустив распространения огня на все здание центра.
"В 20:22, пожар на площади 25 кв.м окончательно ликвидировали. Огонь повредил подвесной потолок и имущество, находившееся внутри комнаты. Окончательную причину возникновения пожара будут выяснять правоохранительные органы. Хотя, вероятно, что возгорание возникло из-за короткого замыкания в электросети. Сумма нанесенного ущерба устанавливается", - отметили в управлении.
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