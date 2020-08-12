У Сваляві горів дитячий центр соціально-психологічної реабілітації

"Увечері 11 серпня трапилася пожежа на вулиці Верховинській у Сваляві. Вогонь охопив одну зі спальних кімнат на другому поверсі Закарпатського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. На щастя, у приміщенні нікого не було, адже діти саме вийшли на прогулянку. Загорання помітили випадкові очевидці, які о 19:46 зателефонували до Служби порятунку", - інформують у пресслужбі.

Повідомляється, що гасити пожежу приїхали два відділення 9-ї державної пожежно-рятувальної частини. Через сильне задимлення вогнеборці включилися у ланку газодимозахисної служби, аби перевірити, чи не залишилися діти у кімнаті. О 20:12 рятувальники локалізували загорання, не допустивши поширення вогню на всю будівлю центру.

"О 20:22, пожежу на площі 25 кв.м остаточно ліквідували. Вогонь пошкодив підвісну стелю та майно, що знаходилося всередині кімнати. Остаточну причину виникнення пожежі з’ясовуватимуть правоохоронні органи. Хоча, ймовірно, що загорання виникло через коротке замикання в електромережі. Сума завданих збитків встановлюється", - зазначили в управлінні.

Як повідомлялося в УНН, раніше у Боярці від удару блискавки загорівся приватний будинок.