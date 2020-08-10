На Київщині від удару блискавки загорівся будинок

"10 серпня о 12:03 до оперативно-диспетчерської служби Києво-Святошинського району надійшло повідомлення про загорання житлового будинку у м. Боярка на вулиці О. Ткаченка", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від попадання блискавки горіла крівля приватного одноповерхового житлового будинку.

"Пожежу було локалізовано о 12:29 та повністю ліквідовано о 13:57. На гасіння пожежі залучалось 3 одиниці техніки та 11 людей особового складу. Зі слів власника будинку та свідків, пожежа почалась від попадання блискавки в будинок", – додали в ДСНС.

Як повідомляв УНН, у червні на Хмельниччині сталася масштабна пожежа на фермі через розряд блискавки.