В Киевской области от удара молнии загорелся дом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Боярке от попадания молнии загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области, передает УНН.
"10 августа в 12:03 в оперативно-диспетчерскую службу Киево-Святошинского района поступило сообщение о возгорании жилого дома в пгт. Боярка на улице А. Ткаченко", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от попадания молнии горела кровля частного одноэтажного жилого дома.
"Пожар был локализован в 12:29 и полностью ликвидирован в 13:57. На тушение пожара привлекалось 3 единицы техники и 11 человек личного состава. По словам владельца дома и свидетелей, пожар начался от попадания молнии в дом", - добавили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, в июне в Хмельницкой области произошел масштабный пожар на ферме из-за разряда молнии.