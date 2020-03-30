В Сумах три человека насмерть отравились суррогатным алкоголем
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Суррогатным алкоголем в Сумах отравились три человека. Все трое умерли. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Тела мужчины 1973 года рождения и его сожительницы 1972 года обнаружили в комнате общежития, где они жили. В другой комнате общежития обнаружили труп мужчины 1969 года. На телах умерших отсутствуют признаки насильственной смерти. Установлено, что накануне эти трое вместе употребляли спиртное. Происхождение и состав напитков, остатки которых были обнаружены в одной из комнат, установит экспертиза.
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Начато досудебное расследование.
Напомним, в Киевской области мужчина умер из-за отравления суррогатным алкоголем.