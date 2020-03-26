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На Донеччині 11-річний школяр отруївся алкоголем

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КИЇВ. 26 березня. УНН. На Донеччині 11-річний школяр отруївся кількома пляшками слабоалкогольного напою. Про це повідомляє УНН із посилання на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.

"До чергової частини Покровського відділу поліції надійшло повідомлення з педіатричного відділення місцевої лікарні про те, що до відділення доставлено 11-річного хлопчика з алкогольним отруєнням", - сказано у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що на кишенькові гроші, залишені батьками, потерпілий купив в одній з продуктових крамниць кілька пляшок слабоалкогольного напою і випив його. Коли батько повернувся додому близько 11:00, побачив свого сина без свідомості та викликав швидку. В такому стані дитину було госпіталізовано до лікарні міста Покровськ та після надання необхідної допомоги – відправлено додому.

За даними поліції, із батьками хлопця інспектори ювенальної превенції поліції провели профілактичну бесіду та склали адміністративний протокол за ст. 184. (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також правоохоронці поспілкувались із власником продуктової крамниці, продавець якої продав алкогольні напої неповнолітньому.

Так, було складено адмінпротокол відповідно до ст.156 (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, на Одещині до лікарні потрапила однорічна дівчинка у непритомному стані, вона отруїлася метадоном, який вживала її матір.

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