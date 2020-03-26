В Донецкой области 11-летний школьник отравился алкоголем
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Донецкой области 11-летний школьник отравился несколькими бутылками слабоалкогольного напитка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
"В дежурную часть Покровского отдела полиции поступило сообщение из педиатрического отделения местной больницы о том, что в отделение доставлен 11-летний мальчик с алкогольным отравлением", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что на карманные деньги, оставленные родителями, потерпевший купил в одной из продуктовых магазинов несколько бутылок слабоалкогольного напитка и выпил его. Когда отец вернулся домой около 11:00, увидел своего сына без сознания и вызвал скорую. В таком состоянии ребенок был госпитализирован в больницу города Покровск и после оказания необходимой помощи - отправлен домой.
По данным полиции, с родителями парня инспекторы ювенальной превенции полиции провели профилактическую беседу и составили административный протокол по ст. 184. (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Также правоохранители пообщались с владельцем продуктового магазина, продавец которого продал алкогольные напитки несовершеннолетнему.
Так, был составлен админпротокол согласно ст.156 (Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, в Одесской области в больницу попала годовалая девочка в бессознательном состоянии, она отравилась метадоном, который принимала ее мать.