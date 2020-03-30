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У Сумах троє людей на смерть отруїлися сурогатним алкоголем

У Сумах троє людей на смерть отруїлися сурогатним алкоголем

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Сурогатним алкоголем у Сумах отруїлися троє людей. Всі троє померли. Про це УНН повідомили правоохоронці.

Тіла чоловіка 1973 року народження та його співмешканки 1972 року народження виявили у кімнаті гуртожитку, де вони мешкали. В іншій кімнаті гуртожитку виявили труп чоловіка 1969 року народження. На тілах покійних відсутні ознаки насильницької смерті. Встановлено, що напередодні ці троє разом вживали спиртне. Походження та склад напоїв, залишки яких були виявлені в одній з кімнат, встановить експертиза.

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Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, на Київщині чоловік помер через отруєння сурогатним алкоголем.

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