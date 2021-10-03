В Сумах шесть человек из одной семьи отравились угарным газом, среди них дети
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Сумах шесть человек из одной семьи отравились угарным газом. Среди них трое несовершеннолетних. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Сумской области.
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“Происшествие произошло вчера. После пользования газовым проточным водонагревателем, шестеро граждан почувствовали слабость и обратились за помощью к медикам”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что об этом случае полицию сообщили врачи.
“По словам медицинских работников, у граждан были признаки отравления угарным газом. После оказания необходимой помощи 39-летнего мужчину отпустили домой, а вот 38-летнюю женщину, 65-летнего мужчину и трех детей 3, 7 и 11 лет госпитализировали в больницу”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, в разговоре с пострадавшими, правоохранители выяснили, что вечером семья пользовалась газовым проточным водонагревателем. Однако из-за неисправности воздушной вытяжки в квартире им стало плохо и они обратились за помощью к врачам.
По данному факту полицейские проводят проверку.
Дополнение
В квартире одного из домов во Львове угарным газом отравились три человека, в том числе малолетний ребенок.
На запрос журналистов в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА указывали, что в течение 2020 года от угарного газа пострадали 112 жителей Львовской области, еще три человека погибли. Львиная доля отравлений пришлась именно на Львов — около сотни человек.