У Сумах шестеро людей з однієї родини отруїлися чадним газом, серед них діти

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“Подія сталася учора. Після користування газовим проточним водонагрівачем, шестеро громадян відчули слабкість і звернулися за допомогою до медиків”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що про цей випадок поліцію сповістили лікарі.

“За словами медичних працівників, у громадян були ознаки отруєння чадним газом. Після надання необхідної допомоги 39—річного чоловіка відпустили додому, а от 38—річну жінку, 65-річного чоловіка та трьох дітей віком 3, 7 та 11 років госпіталізували до лікарні”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, у розмові з потерпілими, правоохоронці з’ясували, що ввечері родина користувалася газовим проточним водонагрівачем. Однак через несправність повітряної витяжки у квартирі їм стало недобре і вони звернулися по допомогу до лікарів.

Наразі за даним фактом поліцейські проводять перевірку.

Доповнення

У квартирі одного з будинків у Львові чадним газом отруїлися троє людей, у тому числі малолітня дитина.



На запит журналістів у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА вказували, що протягом 2020 року від чадного газу постраждали 112 жителів Львівщини, ще троє осіб загинули. Левова частка отруєнь припала саме на Львів — близько сотні людей.