Сім'я з дворічною дитиною отруїлися чадним газом у Львові

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. Чадним газом отруїлися троє людей, у тому числі малолітня дитина, у квартирі одного з будинків у Львові. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Деталі

Інцидент стався 18 квітня, близько 1:10 ночі.

"У Львові, у квартирі багатоквартирного будинку по вулиці Озерна, 28, отруїлись, ймовірно, чадним газом 3 осіб, у тому числі 1 дитина (2019 року народження), яких у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано медичні заклади міста Львова", - повідомили у департаменті.

Обставини події встановлюються.

Доповнення

На запит журналістів у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА вказували, що протягом 2020 року від чадного газу постраждали 112 жителів Львівщини, ще троє осіб загинули. Левова частка отруєнь припала саме на Львів - близько сотні людей.

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