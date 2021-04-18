Сім'я з дворічною дитиною отруїлися чадним газом у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Чадним газом отруїлися троє людей, у тому числі малолітня дитина, у квартирі одного з будинків у Львові. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Деталі
Інцидент стався 18 квітня, близько 1:10 ночі.
"У Львові, у квартирі багатоквартирного будинку по вулиці Озерна, 28, отруїлись, ймовірно, чадним газом 3 осіб, у тому числі 1 дитина (2019 року народження), яких у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано медичні заклади міста Львова", - повідомили у департаменті.
Обставини події встановлюються.
Доповнення
На запит журналістів у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА вказували, що протягом 2020 року від чадного газу постраждали 112 жителів Львівщини, ще троє осіб загинули. Левова частка отруєнь припала саме на Львів - близько сотні людей.