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Семья с двухлетним ребенком отравились угарным газом во Львове

Семья с двухлетним ребенком отравились угарным газом во Львове

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Угарным газом отравились три человека, в том числе малолетний ребенок, в квартире одного из домов во Львове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Детали

Инцидент произошел 18 апреля, около 1:10 ночи.

"Во Львове, в квартире многоквартирного дома по улице Озерная, 28 отравились, вероятно, угарным газом 3 человек, в том числе 1 ребенок (2019 года рождения), которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения города Львова", - сообщили в департаменте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Дополнение

На запрос журналистов в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА указывали, что в течение 2020 года от угарного газа пострадали 112 жителей Львовской области, еще три человека погибли. Львиная доля отравлений пришлась именно на Львов - около сотни человек.

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