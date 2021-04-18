Семья с двухлетним ребенком отравились угарным газом во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Угарным газом отравились три человека, в том числе малолетний ребенок, в квартире одного из домов во Львове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Детали
Инцидент произошел 18 апреля, около 1:10 ночи.
"Во Львове, в квартире многоквартирного дома по улице Озерная, 28 отравились, вероятно, угарным газом 3 человек, в том числе 1 ребенок (2019 года рождения), которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения города Львова", - сообщили в департаменте.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Дополнение
На запрос журналистов в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА указывали, что в течение 2020 года от угарного газа пострадали 112 жителей Львовской области, еще три человека погибли. Львиная доля отравлений пришлась именно на Львов - около сотни человек.