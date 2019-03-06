СБУ: в Сумах работники таможни наладили контрабанду из РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Работники Сумской таможни наладили механизм незаконной переправки в Украину контрабанды. Товар с РФ на более чем 3 млн грн перевозили в пустотах поезда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что работники Сумской таможни Государственной фискальной службы наладили механизм незаконной переправки в Украину товаров широкого потребления, а также табачных изделий. Контрабандную продукцию дельцы доставляли железнодорожным транспортом международного сообщения", - говорится в сообщении.
Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители изъяли на таможенном посту "Конотоп" в одном из поездов очередную партию груза, скрытого в конструктивных полостях вагонов.
По предварительным выводам сумма выявленного контрабандного товара составляет почти три миллиона гривен.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для привлечения к ответственности лиц, в том числе должностных лиц ГФС, причастных к противоправной деятельности.
Как сообщал УНН, иностранец вез в Украину 2,5 кг наркотиков в подкладке куртки.