СБУ: у Сумах працівники митниці налагодили контрабанду з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Працівники Сумської митниці налагодили механізм незаконного переправлення в Україну контрабанди. Товар з РФ на понад 3 млн грн ховали у порожнинах поїзду. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
"Оперативники спецслужби встановили, що працівники Сумської митниці Державної фіскальної служби налагодили механізм незаконного переправлення в Україну товарів широкого вжитку, а також тютюнових виробів. Контрабандну продукцію ділки доправляли залізничним транспортом міжнародного сполучення", - йдеться у повідомленні.
Під час проведення санкціонованих слідчих дій правоохоронці вилучили на митному посту "Конотоп" в одному з поїздів чергову партію вантажу, прихованого у конструктивних порожнинах вагонів.
За попередніми висновками сума виявленого контрабандного товару становить майже три мільйони гривень.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, зокрема посадовців ДФС, причетних до протиправної діяльності.
Як повідомляв УНН, іноземець віз в Україну 2,5 кг наркотиків у підкладці куртки.