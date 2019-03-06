Іноземець віз в Україну 2,5 кг наркотиків у підкладці куртки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Прикордонники Чернігівського загону виявили у громадянина Узбекистану 43 поліетиленових пакунки з наркотичною речовиною рослинного походження, ймовірно, марихуаною. Про це повідомляє УНН з посилання на прес-службу ДПСУ.
"Іноземець прямував до України пасажиром у мікроавтобусі Mercedes української реєстрації через пункт пропуску "Сеньківка". До огляду автомобіля прикордонники долучили службового собаку, натренованого на пошук наркотичних речовин. Під час огляду речей правоохоронці виявили у валізі чоловіка куртку, у підкладці якої було 43 поліетиленові пакети з рослинною речовиною, ймовірно, марихуаною. Громадянин пояснив, що придбав її в Узбекистані. Речовину, загальна вага якої становила майже 2,5 кілограми, правоохоронці вилучили для проведення експертизи", - йдеться у повідомленні.
Наразі іноземцю висунуто звинувачення у контрабанді наркотичних речовин. Згідно з Кримінальним кодексом, йому загрожує позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.
Раніше УНН повідомляв, що румунські прикордонники затримали автомобіль, в якому зловмисники намагалися провезти з України 84,3 кг героїну. Згодом у ДПСУ пояснили, чому пропустили автомобіль з героїном.