Иностранец вез в Украину 2,5 кг наркотиков в подкладке куртки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Пограничники Черниговского отряда обнаружили у гражданина Узбекистана 43 полиэтиленовых пакета с наркотическим веществом растительного происхождения, вероятно, марихуаной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Иностранец следовал в Украину пассажиром в микроавтобусе Mercedes украинской регистрации через пункт пропуска "Сеньковка". К осмотру автомобиля пограничники привлекли служебную собаку, натренированную на поиск наркотических веществ. Во время досмотра вещей правоохранители обнаружили в чемодане мужчины куртку, в подкладке которой было 43 полиэтиленовых пакета с растительным веществом, вероятно, марихуаной. Гражданин пояснил, что приобрел ее в Узбекистане. Вещество, общий вес которого составлял почти 2,5 килограмма, правоохранители изъяли для проведения экспертизы", - говорится в сообщении.
Сейчас иностранцу предъявлено обвинение в контрабанде наркотических веществ. Согласно Уголовному кодексу, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
Ранее УНН сообщал, что румынские пограничники задержали автомобиль, в котором злоумышленники пытались провезти из Украины 84,3 кг героина. Позже в ГПСУ объяснили, почему пропустили автомобиль с героином.