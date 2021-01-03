В Сумах неизвестный "подбросил" новорожденную девочку в приемную больницы, открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Сумской области в субботу, 2 января, около 11.00, в приемное отделение одной из больниц города, неизвестный мужчина подбросил младенца. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство и ведут поиски ее родителей. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Так, вчера, 2 января, около 11.00, в приемное отделение одной из больниц города, неизвестный мужчина подбросил младенца.
Сейчас ребенок направлен на обследование в областную детскую клиническую больницу. Предыдущим осмотром установлено, что у девочки острая гипотермия.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство", в рамках которого устанавливают все обстоятельства этого события и разыскивают ее родителей.
Напомним, в Днепропетровской области полицейские задержали женщин, которые осуществляли "куплю-продажу" ребенка.