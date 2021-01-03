У Сумах невідомий "підкинув" новонароджену дівчинку до приймальної лікарні, відкрито провадження

Так, вчора, 2 січня, близько 11.00 години, до приймального відділення однієї з лікарень міста, невідомий чоловік підкинув немовля.

Наразі дитину направлено на обстеження до обласної дитячої клінічної лікарні. Попереднім оглядом встановлено, що у дівчинки гостра гіпотермія.

За даним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України "Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою щодо якої встановлена опіка чи піклування", у рамках якого встановлюють всі обставини цієї події та розшукують її батьків.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині поліцейські затримали жінок, які здійснювали "купівлю-продаж" дитини.