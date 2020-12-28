На Дніпропетровщині поліцейські затримали жінок, які здійснювали "купівлю-продаж" дитини

“До поліцейських управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми (УБЗПТЛ) ГУНП в Дніпропетровській області звернулися працівники соціального центру, які виявили невідповідність деяких фактів під час оформлення жінки з дитиною. Вони повідомили, що до них звернулася громадянка, яка не мала постійного місця проживання, перебувала у скрутному матеріальному стані та намагалася оформити документи на соціальні виплати”, — заявили в поліції.

Так, правоохоронці зазначають, що під час перевірки було встановлено, що вагітна жителька Кривого Рогу вирішила позбутися дитини та передати її 38-річній мешканці Києва. Щоб уникнути проблем із законною реєстрацією дитини, вона використала для оформлення у пологовий будинок анкетні дані своєї спільниці. З фальшивим документом вагітну доставили до пологового будинку, де 10 травня 2019 року вона народила дівчинку. Наступного дня жінка залишила медичний заклад та за домовленістю одразу передала немовля спільниці, прізвище якої відповідно до підробленого документа мала дитина.

“Поліцейські УБЗПТЛ опитали десятки свідків, провели судово-біологічні експертизи та отримали докази незаконної передачі дитини. В ході розслідування з’ясувалося, що рідна матір дівчинки — громадянка Молдови, раніше судима в Україні за крадіжки, грабежі та зберігання наркотиків. На території нашої держави вона проживала без реєстрації. Крім дівчинки, має ще трьох дітей — 4-х, 10 та 19 років”, — додали правоохоронці.

Повідомляється, що 23 грудня обом фігуранткам оголосили про підозру за частиною 3 статті 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. За торгівлю дитиною підозрюваним загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз дівчинку вилучили у жінки та помістили до будинку дитини у м. Кропивницькому.

Додамо, що в Україні, станом на 3 грудня 2020 року, зафіксовано 132 людини від початку року, які мають статус особи, що постраждала від торгівлі людьми.