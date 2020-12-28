В Днепропетровской области полицейские задержали женщин, совершавших "куплю-продажу" ребенка

“К полицейским управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми (УБПТЛ) ГУНП в Днепропетровской области обратились работники социального центра, обнаружившие несоответствие некоторых фактов при оформлении женщины с ребенком. Они сообщили, что к ним обратилась гражданка, которая не имела постоянного места жительства, находилась в тяжелом материальном положении и пыталась оформить документы на социальные выплаты”, — заявили в полиции.

Так, правоохранители отмечают, что в ходе проверки было установлено, что беременная жительница Кривого Рога решила избавиться от ребенка и передать ее 38-летней жительнице Киева. Чтобы избежать проблем с законной регистрацией ребенка, она использовала для оформления в роддом анкетные данные своей сообщницы. С фальшивым документом беременную доставили в роддом, где 10 мая 2019 года она родила девочку. На следующий день женщина оставила медицинское учреждение и по договоренности сразу передала младенца сообщнице, фамилию которой в соответствии с поддельным документом имел ребенок.

“Полицейские УБПТЛ опросили десятки свидетелей, провели судебно-биологические экспертизы и получили доказательства незаконной передачи ребенка. В ходе расследования выяснилось, что родная мать девочки — гражданка Молдовы, ранее судимая в Украине за кражи, грабежи и хранение наркотиков. На территории нашего государства она проживала без регистрации. Кроме девочки, имеет еще троих детей — 4-х, 10 и 19 лет”, — добавили правоохранители.

Сообщается, что 23 декабря обоим фигурантки объявили о подозрении по части 3 статьи 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. За торговлю ребенком подозреваемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас девочку изъяли у женщины и поместили в дом ребенка в г. Кропивницком.

Добавим, что в Украине, по состоянию на 3 декабря 2020 года, зафиксировано 132 человека с начала года, которые имеют статус лица, пострадавшего от торговли людьми.