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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В суде отрицают снятие арестов со средств сына Януковича

Киев • УНН

 • 10209 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Печерском районном Киева отрицают информацию о снятии ареста со счетов сына экс-президента Виктора Януковича Александра. Об этом пресс-служба суда сообщает на своей странице в Facebook, передает УНН.

В суде отрицают снятие арестов со средств сына Януковича

"На днях в сети Интернет была распространена информация об отмене решениями Печерского суда ареста счетов Александра Януковича. Суд сообщает следующее. Решениями следственных судей в период с 30.05.2015 по 25.03.2016 был наложен арест на денежные средства, принадлежащие ООО "Лайтрум" ООО "Мелон 8", ООО "Бенефит-Консалт", ООО "Аранит К", ООО "Квардис Н", ООО "Типикон А", ООО "Вектор-Перспектива", ООО "Компания по управлению активами "ВБР-ИНВЕСТ", ООО "Лайтрум", "Аскор-Инвест", ООО "Финансовая Группа "Леголас" и другие", - говорится в сообщении.

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В никаких документах, отмечается далее, предоставленных в суд органом досудебного расследования, указанная фамилия не указывалась.

Кроме того, эта информация не озвучивалась и присутствующими в судебном заседании представителями органа расследования.

Также в суде отметили, что правоохранительные органы и не обращались в суд о повторном аресте средств, как это происходит практически в ежедневной практике органов следствия в подобных случаях.

Украинские Национальные Новости

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