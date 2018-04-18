У суді заперечили зняття арештів з коштів сина Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Печерському районному Києва заперечують інформацію про зняття арешту з рахунків сина екс-президента Віктора Януковича Олександра Януковича. Про це прес-служба суду повідомляє на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Днями в мережі Інтернет була поширена інформація про скасування рішеннями Печерського суду арешту рахунків Олександра Януковича. Суд повідомляє наступне. Рішеннями слідчих суддів в період з 30.05.2015 по 25.03.2016 було накладено арешт на грошові кошти, які належали ТОВ “Лайтрум” ТОВ “Мелон 8”, ТОВ “Бенефіт-Консалт”, ТОВ “Араніт К”, ТОВ “Квардіс Н”, ТОВ “Тіпікон А”, ТОВ “Вектор-Перспектива”, ТОВ “Компанія з управління активами “ВБР-ІНВЕСТ”, ТОВ “Лайтрум”, “Аскор-Інвест”, ТОВ “Фінансова Група „Леголас“ та інші”, — йдеться у повідомленні.
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В жодних документах, зазначається далі, наданих до суду органом досудового розслідувавання, зазначене прізвище не вказувалось.
Крім того, ця інформація не озвучувалася й присутніми в судовому засіданні представниками органу розслідування.
Також у суді зазначили, що правоохоронні органи й не зверталися до суду про повторний арешт коштів, як це відбувається практично в щоденній практиці органів слідства в подібних випадках.