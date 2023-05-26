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В суде отреагировали на смертельное ДТП с участием судьи Тандыра: "никоим образом не оправдываем действия главы суда"

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. В Макаровском районном суде Киевской области заявили, что выступают за полное и беспристрастное расследование дела в отношении председателя суда Алексея Тандыра, которого подозревают в сбитии насмерть нацгвардейца, передает УНН.

Цитата

«По информации из СМИ, ночью, 26 мая, судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр, на заезде в город Киев со стороны Житомира, не справился с управлением автомобиля, что привело к смерти человека (по информации СМИ, погиб военнослужащий Нацгвардии). Мы не знаем всех подробностей шокирующего события, которое произошло, да и трудно в это поверить», - говорится в сообщении.

Коллектив суда выразил искренние соболезнования семье погибшего.

«Вместе с тем, подчеркиваем, что в Макаровском районном суде нулевая толерантность к употреблению алкоголя за рулем! Мы никоим образом не оправдываем действия председателя суда и выступаем за полное и беспристрастное расследование этого события. Коллектив суда будет оказывать максимальное содействие при осуществлении всех процессуальных действий, поэтому надеемся, что и судья, с участием которого произошел этот ужасный трагический случай, будет оказывать максимальное содействие следствию, чтобы не подрывать авторитет судебной власти и доверие общества к судьям, которые честно и с достоинством выполняют свои обязанности», - отмечается в сообщении.

В суде сообщили, что в настоящее время председатель суда отсутствует на рабочем месте.

«О дальнейшем ходе событий будем информировать на официальных ресурсах суда», - добавили в суде.

Дополнение

В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Начато расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы и лишение право управлять транспортным средством на этот же срок.

По информации ГБР, судья отказался от прохождения осмотра в медучреждении и решается вопрос о принудительном отборе у него биологических образцов для установления находился ли он в состоянии опьянения.

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