У суді відреагували на смертельну ДТП за участю судді Тандира: "жодним чином не виправдовуємо дії голови суду"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У Макарівському районному суді Київської області заявили, що виступають за повне та неупереджене розслідування справи щодо голови суду Олексія Тандира, якого підозрюють у збитті на смерть нацгвардійця, передає УНН.
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«За інформацією зі ЗМІ, вночі, 26 травня, суддя Макарівського районного суду Олексій Тандир, на заїзді в місто Київ зі сторони Житомира, не впорався з керуванням автомобіля, що мало наслідком смерть людини (за інформацією ЗМІ, загинув військовослужбовець Нацгвардії). Ми не знаємо усіх подробиць шокуючої події, що сталась, та і важко в це повірити», - ідеться в повідомленні.
Колектив суду висловив щирі співчуття родині загиблого.
«Разом з тим, наголошуємо, що в Макарівському районному суді нульова толерантність до вживання алкоголю за кермом! Ми жодним чином не виправдовуємо дії голови суду та виступаємо за повне та неупереджене розслідування цієї події. Колектив суду буде надавати максимальне сприяння при здійсненні всіх процесуальних дій, тож сподіваємось, що і суддя, за участі якого стався цей жахливий трагічний випадок, буде надавати максимальне сприяння слідству, щоб не підривати авторитет судової влади та довіру суспільства до суддів, які чесно і з гідністю виконують свої обов'язки», - зазначається в повідомленні.
У суді повідомили, що наразі голова суду відсутній на робочому місці.
«Про подальший перебіг подій будемо інформувати на офіційних ресурсах суду», - додали в суді.
Доповнення
У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.
Розпочато розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).
Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі та позбавлення право керувати транспортним засобом на цей же строк.
За інформацією ДБР, суддя відмовився від проходження огляду у медзакладі і вирішується питання про примусовий відбір у нього біологічних зразків для встановлення чи перебував він у стані сп’яніння.