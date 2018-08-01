В столице Зимбабве начались массовые беспорядки, есть погибшие

Сначала у здания избирательной комиссии собралась толпа сторонников основной оппозиционной партии “Движение за демократические перемены” (ДДП), которые выражали недовольство объявленными итогами президентских и парламентских выборов. Согласно официальным данным, распространенным избирательной комиссией, правящая партия “Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт” получила две трети мест (144) в Национальном собрании (нижней палате парламента), что позволит ей вносить изменения в конституцию страны.

Активисты ДДП считают результаты, согласно которым их партия получила 61 место в нижней палате (из 210), сфальсифицированными и требуют отмены выборов. Манифестанты начали жечь машины, бросать камни в полициейских. Стражи порядка применили против протестующих слезоточивый газ, а после к разгону демонстрантов были привлечены военные.

Что касается президентских выборов, то глава ЦИК Присцилла Чигумба заявила в среду, что время объявления их итогов откладывается и будет зависеть от того, как быстро партии смогут проверить данные подсчета голосов на избирательных участках.

Лидер оппозиции Нельсон Чамиса в среду вновь объявил о победе своих сторонников. “Мы победили на всенародном голосовании, — написал он в Twitter. — Какими бы большими ни были манипуляции результатами, это не изменит нашу волю”.

Как сообщал УНН, в Зимбабве объявили предварительные результаты парламентских выборов.