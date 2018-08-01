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У столиці Зімбабве почалися масові заворушення, є загиблі

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Опозиція спровокувала в середу масові заворушення в столиці Зімбабве Хараре. В результаті три людини загинули після того, як військові почали розганяти протестуючих, при цьому був відкритий вогонь бойовими патронами, повідомило агентство Reuters, передає УНН.

Спочатку біля будівлі виборчої комісії зібрався натовп прихильників основної опозиційної партії “Рух за демократичні зміни” (РДП), які висловлювали невдоволення оголошеними підсумками президентських і парламентських виборів. Згідно з офіційними даними, поширеними виборчою комісією, правляча партія “Африканський національний союз Зімбабве — Патріотичний фронт” отримала дві третини місць (144) в Національних зборах (нижній палаті парламенту), що дозволить їй вносити зміни до конституції країни.

Активісти РДП вважають результати, згідно з якими їх партія отримала 61 місце в нижній палаті (з 210), сфальсифікованими і вимагають скасування виборів. Маніфестанти почали палити машини, кидати каміння в поліціейскіх. Правоохоронці застосували проти учасників протесту сльозогінний газ, а після до розгону демонстрантів були залучені військові.

Що стосується президентських виборів, то глава ЦВК Прісцилла Чігумба заявила в середу, що час оголошення їх підсумків відкладається і буде залежати від того, як швидко партії зможуть перевірити дані підрахунку голосів на виборчих дільницях.

Лідер опозиції Нельсон Чаміса в середу знову оголосив про перемогу своїх прихильників. “Ми перемогли на всенародному голосуванні, — написав він у Twitter. — Якими б великими не були маніпуляції результатами, це не змінить нашу волю”.

Як повідомляв УНН, у Зімбабве оголосили попередні результати парламентських виборів.

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