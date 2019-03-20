В столице жестоко убили АТОшника
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Киеве в квартире зарезали участника АТО. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Тело мужчины с многочисленными проникающими ножевыми ранением обнаружили в ванной комнате. У покойного также распорот живот.
Известно, что убитый - гражданин Украины, 1996 года рождения, участник АТО. Другие сведения и обстоятельства совершения преступления устанавливаются следствием.
Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Устанавливают причастные к преступлению лица.
Напомним, в Харьковской области задержан гражданин РФ, который находился в международном розыске за убийство 5 человек.