В столице жестоко убили АТОшника

Тело мужчины с многочисленными проникающими ножевыми ранением обнаружили в ванной комнате. У покойного также распорот живот.

Известно, что убитый - гражданин Украины, 1996 года рождения, участник АТО. Другие сведения и обстоятельства совершения преступления устанавливаются следствием.

Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Устанавливают причастные к преступлению лица.

Напомним, в Харьковской области задержан гражданин РФ, который находился в международном розыске за убийство 5 человек.