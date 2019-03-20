У столиці жорстоко вбили АТОшника
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Києві у квартирі зарізали учасника АТО. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Тіло чоловіка, з численними проникаючими ножовими пораненням, виявили у ванній кімнаті. У покійного також розпоротий живіт.
Наразі відомо, що вбитий - громадянин України, 1996 року народження, учасник АТО. Інші відомості та обставини скоєння злочину встановлюються слідством.
Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Встановлюють причетні до злочину особи.
Нагадаємо, на Харківщині затримано громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство 5 людей.