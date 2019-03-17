На Харківщині затримано громадянина РФ, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство 5 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На Харківщині затримано 33-річного громадянина Російської Федерації, який з 20 лютого 2019 року перебував у міжнародному розшуку Інтерпол через вбивство 5 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
“Відомо, що громадянин Російської Федерації з 20 лютого поточного року перебуваву міжнародному розшуку по лінії Інтерполу та Європолу. Чоловік входив до складу злочинної групи. У 2008 році на ґрунті міжнаціональної ворожнечі він вбив 5 осіб в станиці Первомайській Грозненського району Чеченської Республіки. За скоєння вказаних злочинів зловмиснику загрожувало довічне ув’язнення”, — йдеться у повідомленні.
Росіянин затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відносно нього застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб.
Нагадаємо, на Донеччині затриманий іноземець, який перебував у міжнародному розшуку за шахрайство в особливо великому розмірі.