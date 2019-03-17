В Харьковской области задержан гражданин РФ, который находился в международном розыске за убийство 5 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В Харьковской области задержан 33-летний гражданин Российской Федерации, который с 20 февраля 2019 года находился в международном розыске Интерпол за убийство 5 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Известно, что гражданин Российской Федерации с 20 февраля текущего года находился международном розыске по линии Интерпола и Европола. Человек входил в состав преступной группы. В 2008 году на почве межнациональной розни он убил 5 человек в станице Первомайской Грозненского района Чеченской Республики. За совершение указанных преступлений злоумышленнику грозило пожизненное заключение", - говорится в сообщении.
Русский задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении него применен временный арест сроком на 40 суток.
Напомним, в Донецкой области задержан иностранец, который находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.