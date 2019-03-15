В столице задержали кассира-мошенника с сувенирными деньгами

Согласно сообщению, оперативники выяснили, что 39-летний мужчина заранее приготовил фальшивые деньги с надписью "Пятьсот сувениров", положил их в кассу и ждал подходящего момента. Кассир воспользовался моментом, когда женщина для оплаты продуктов передала ему банкноту номиналом 500 гривен. Вместо остальных женщина получила сувенирную купюру и обвинения в фальшивомонетничестве. Посетительница магазина не растерялась и сообщила, что это - не ее купюра, поскольку она давала кассиру настоящие 500 гривен и вызвала полицию.



Сейчас мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства.



Напомним, ранее сообщал УНН, что полиция направила в суд дело мошенников - "экстрасенсов", которые в течение трех последних лет в Киеве получали деньги от жителей аннексированного Крыму за "магические ритуалы".