В столице задержали кассира-мошенника с сувенирными деньгами
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. В столице разоблачили кассира, который, заменив купюру, обвинил покупателя в попытке рассчитаться сувенирными деньгами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.
Согласно сообщению, оперативники выяснили, что 39-летний мужчина заранее приготовил фальшивые деньги с надписью "Пятьсот сувениров", положил их в кассу и ждал подходящего момента. Кассир воспользовался моментом, когда женщина для оплаты продуктов передала ему банкноту номиналом 500 гривен. Вместо остальных женщина получила сувенирную купюру и обвинения в фальшивомонетничестве. Посетительница магазина не растерялась и сообщила, что это - не ее купюра, поскольку она давала кассиру настоящие 500 гривен и вызвала полицию.
Сейчас мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. Ему избрана мера пресечения в виде личного обязательства.
Напомним, ранее сообщал УНН, что полиция направила в суд дело мошенников - "экстрасенсов", которые в течение трех последних лет в Киеве получали деньги от жителей аннексированного Крыму за "магические ритуалы".