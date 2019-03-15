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У столиці затримали касира-шахрая з сувенірними грошима

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У столиці викрили касира, який, замінивши купюру, звинуватив покупця у спробі розрахуватися сувенірними грішми. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної поліції.

У столиці затримали касира-шахрая з сувенірними грошима

Згідно із повідомленням, оперативники з'ясували, що 39-річний чоловік заздалегідь приготував фальшиві гроші з надписом "П’ятсот сувенірів", поклав їх у касу і чекав слушного моменту. Касир скористався моментом, коли жінка для оплати продуктів передала йому банкноту номіналом 500 гривень. Замість решти жінка отримала сувенірну купюру та звинувачення у фальшивомонетництві. Відвідувачка магазину не розгубилась і повідомила, що це - не її купюра, оскільки вона давала касиру справжні 500 гривень та викликала поліцію.

Наразі чоловіку висунуто звинувачення у шахрайстві. Йому обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що поліція скерувала до суду справу шахраїв-"екстрасенсів", які протягом трьох останніх років у Києві отримували гроші від жителів анексованого Криму за "магічні ритуали". 

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