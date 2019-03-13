Безробітний за допомогою підроблених документів отримав право власності на квартиру
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Дніпрі 67-річний безробітний за допомогою підроблених документів отримав право власності на квартиру. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Дніпропетровської області.
“На початку 2018 року вказаний чоловік, використовуючи підроблені документи, шляхом обману зареєстрував за собою право власності на квартиру у місті Дніпрі, яка належала громадянці та після її смерті повинна була перейти територіальній громаді міста. Так, обвинувачений звернувся до центру надання адміністративних послуг та, ввівши суб’єкта державної реєстрації в оману, надав підроблений документ про начебто укладений з власницею договір купівлі-продажу квартири 15 років тому”, — йдеться у повідомленні.
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Зловмисник переоформив вказане нерухоме майно на родича — пасинка. Своїми діями чоловік спричинив державі збитки на суму не менше 715 тисяч гривень.
Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 67-річного громадянина за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.4 ст.358 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах; використання завідомо підробленого документу).
Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.
Нагадаємо, у Києві 66-річний чоловік заволодів квартирою недієздатного місцевого мешканця, який перебуває в лікувальному закладі. Зловмиснику загрожує від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.