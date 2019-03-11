Шахрай-пенсіонер переоформив на себе квартиру киянина
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Києві 66-річний чоловік заволодів квартирою недієздатного місцевого мешканця, який перебуває в лікувальному закладі. Зловмиснику загрожує від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.
Слідство встановило, що чоловік підробив правовстановчі документи на двокімнатну квартиру по вул. Щорса у Печерському районі, яка належить потерпілому, та за допомогою підставних осіб перереєстрував право власності на неї.
На сьогодні обвинувальний акт відносно зловмисника за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27 (Види співучасників) ч.4 ст.190 (Шахрайство) ч. 3, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України скеровано до Печерського районного суду м. Києва для розгляду по суті.
Наразі вживаються заходи щодо повернення житла законному власнику.
Як повідомляв УНН, у Києві затримали шахраїв, які заволоділи нерухомістю пенсіонера-науковця на 2 млн грн.