Мошенник-пенсионер переоформил на себя квартиру киевлянина
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Киеве 66-летний мужчина завладел квартирой недееспособного местного жителя, который находится в лечебном учреждении. Злоумышленнику грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
Следствие установило, что мужчина подделал правоустанавливающие документы на двухкомнатную квартиру по ул. Щорса в Печерском районе, принадлежащей потерпевшему, и с помощью подставных лиц перерегистрировал право собственности на нее.
На сегодня обвинительный акт в отношении злоумышленника по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.27 (Виды соучастников) ч.4 ст.190 (Мошенничество) ч. 3, 4 ст. 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины направлено в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу.
Сейчас принимаются меры по возврату жилья законному владельцу.
Как сообщал УНН, в Киеве задержали мошенников, которые завладели недвижимостью пенсионера-ученого на 2 млн грн.